Flere synes det er riktig å forby fyrverkeri på nyttårsaften, ifølge undersøkelse

Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

I årets undersøkelse svarer 67 prosent av de spurte at de er enige eller noe enig i at det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. 32 prosent er helt uenige eller noe uenig i et forbud.

Tilsvarende tall for 2018 var 62 prosent og 38 prosent.

Både i år og i fjor var det langt flere menn enn kvinner som var helt uenige i et forbud. Det er også langt flere kvinner enn menn som er helt enige i et forbud.

Dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri, svarer 71 prosent i årets undersøkelse at de er enige i et forbud, mens 29 prosent er uenige. I 2018 svarte 69 prosent at de var enige i et forbud i dette tilfellet, mens 31 prosent var uenig.

De fleste, 64 prosent, oppgir brann og personskader som den viktigste årsaken til et forbud. At fyrverkeriet skremmer dyr, kommer på andreplass. Deretter svarer flest at det er å sløse med penger.

