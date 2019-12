24-åring varetektsfengslet for knivstikking i Oslo

NTB Innenriks

Mannen er underlagt brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden, framgår det av kjennelsen fra Oslo tingrett.

Politiet ble varslet via AMK klokken 1.05 natt til lille julaften om at en person var blitt påført skader på kroppen med et stikkvåpen i en leilighet på Torshov i Oslo.

Like over klokken 2 meldte politiet at en mann var pågrepet og siktet i saken. Politiet beslagla også en kniv som de mener er våpenet som ble brukt, og som er forenlig med skadene mannen i 50-årene er påført.

Mannen i 50-årene er ikke livstruende skadd og er blitt avhørt, opplyser vaktleder Roger Hjertø ved Krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

(©NTB)