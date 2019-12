Mazyar Keshvari må møte i retten i ankesak

NTB Innenriks

Beslutningen om å ta inn saken til behandling kom et par dager før julaften, ifølge Nettavisen.

– Vi er tilfreds med at saken er henvist til ankebehandling, slik at vi får prøvd vår anførsel om strengere straff fordi han er stortingsrepresentant. Slik vi ser det er det grunnlag for å gi strengere straff enn det tingretten la til grunn, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til avisen.

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren ble i Nedre Romerike tingrett 23. oktober i år dømt til sju måneders ubetinget fengsel for å ha lurt Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham 450.000 kroner i reiserefusjon.

