Mann pågrepet for ran på bensinstasjon i Lillesand

Politiet fikk melding om hendelsen på Gaupemyr klokken 22.44.

– Vi har pågrepet en mann i en bolig ikke langt unna det aktuelle stedet. Han er mistenkt for å ha utført ranet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

Kleivane sier at det er uvisst hvor mye den mistenkte gjerningspersonen fikk med seg, men sier at det ikke skal ha vært et stort beløp i kontanter.

Han sier han ikke kan si noe om hvordan ranet foregikk. To ansatte skal ha vært til stede inne på bensinstasjonen da ranet skjedde. Ingen kom fysisk til skade.

Operasjonsleder Vidar Arnesen sa til Fædrelandsvennen mandag kveld at betjeningen ble truet.

Innsatsleder Ole Strandhagen opplyste til avisen at raneren skal ha vært maskert, men ikke vist noe våpen.

