Kioskansatt funnet bevisstløs i Bergen

Politiet har sikret seg videoovervåking fra området, skriver Bergens Tidende.

Politiet fikk melding om at den kioskansatte ble funnet liggende på gulvet klokken 3.32 natt til mandag.

– Det var tydelig at det har vært et sammenstøt og at han er blitt utsatt for vold, sier operasjonsleder Tatjana Knappen til NTB.

Mandag formiddag var ingen pågrepet i saken.

Knappen sier at de tar sikte på å få avhørt mannen i løpet av dagen. Politiet skal også se gjennom overvåkingsbildene i løpet av mandag.

