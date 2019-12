Undersøkelse: Kun halvparten av de spurte tror regjeringen overlever 2020

NTB Innenriks

Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjennomført for ABC Nyheter.

I undersøkelsen er et representativt utvalg på 1.012 personer spurt om de tror regjeringen Solberg vil overleve 2020, eller om de tror den vil gå av eller blir felt i løpet av 2020.

49 prosent svarte at de tror regjeringen blir sittende, 20 prosent tror regjeringen vil gå av, 11 prosent tror den blir felt, mens 20 prosent svarer at de ikke vet.

Valgekspert og statsviter Svein Tore Marthinsen er overrasket over at 51 prosent ikke tror, eller er usikre på om, Solberg-regjeringen vil overleve 2020.

– Det tallet syns jeg var høyt, særlig med tanke på at vi har en flertallsregjering. Hvis den sittende regjeringen skal gå av, må jo et eller flere partier finne ut at det beste for dem er å trekke seg ut av regjeringsprosjektet, sier Marthinsen til ABC Nyheter.

Marthinsen tror selv at regjeringen overlever neste år.

– Jeg tror den står i 2020, men faller i 2021, sier han.

