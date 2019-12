Politiet mener knivran var mulig narkohandel

NTB Innenriks

Politiet meldte først at en mann rundt midnatt natt til søndag ble ranet ved Havnelageret i Oslo. Han ble ikke skadd, men politiet opplyste at han ble fratatt et moderat pengebeløp.

– Etter et langt avhør med fornærmede, i tillegg til andre opplysninger, ser det ut som at det er snakk om en narkotikahandel, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

– De har blitt litt uenige og det har vært litt ampert. To personer løp fra stedet og skal ha mistet kniven da, forklarer han.

De to mennene som først var mistenkt for ran er nå mistenkt for tyveri og bæring av kniv på offentlig sted.

Ingen er pågrepet i saken.

