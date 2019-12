NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen like før klokken 20.15.

– Brannen er slukket, og alle leilighetene er gjennomsøkt, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen i Vestfold interkommunale brannvesen.

Det er ti leiligheter i huset som ligger i Glassverksgata på Valløy. Det er ikke kjent hvor mange som er registrert på adressen og hvorvidt noen var hjemme da brannen oppsto.

Like før klokken 21 opplyste politiet om at samtlige beboere er gjort rede for.

(©NTB)