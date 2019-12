Tilstanden er fremdeles kritisk for mann som ble funnet i sjøen i Oslo

NTB Innenriks

– Vitnene som meldte fra til politiet da de så mannen i vannet, er avhørt, sier vaktleder Roger Hjertø ved Kriminalvakten i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Politiet fikk meldingen om at en livløs mann var oppdaget i sjøen ved Astrup Fearnley Museet på Tjuvholmen i Oslo klokken 18.31. Politiet har nå identifisert mannen. Han er en 61 år gammel norsk statsborger fra Oslo.

– Ingen vitner har meldt seg som kan ha sett ham før han ble oppdaget i vannet, sier Hjertø.

Politiet meldte fredag kveld at mannen var død, men endret dette til at tilstanden var kritisk. Tilstanden er fremdeles kritisk lørdag ettermiddag. Han er nå under behandling på Ullevål sykehus.

Politiet skal nå innhente videoopptak fra stedet for å finne ut hvordan mannen havnet i vannet, og om andre personer var involvert. Det er videoovervåking mange steder på Tjuvholmen, og politiet har forhåpninger om at de vil finne ut hva som har skjedd.

