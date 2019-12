Snøskredfare en rekke steder i landet

NTB Innenriks

For lørdag og søndag gjelder dette for Sør-Troms, Indre Troms og Ofoten. Her fører vind til den økende snøskredfaren.

– Det kan være lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen, særlig dersom overflaterimet ikke blåser bort før fokksnøen legger seg over, advares det på NVEs varslingstjeneste varsom.no.

I Jotunheimen er snøskredfaren betydelig i alle fall til og med mandag på grunn av sterk vind og nedbør.

– Skred kan også løsne naturlig når vinden er på det sterkeste, heter det.

I Heiane i Sirdal, Hardanger, Indre Sogn og Indre Fjordane er snøskredfaren betydelig lørdag, før den nedjusteres til moderat søndag.

I en rekke fjellområder over hele landet er det dessuten moderat eller liten snøskredfare de neste dagene, flere steder på grunn av sterk vind.

