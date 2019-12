PST frykter terrorangrep mot moskeer

NTB Innenriks

Det slår Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fast i en ny oppdatering torsdag.

– Trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019. PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020, heter det.

Skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy er de mest sannsynlige midlene som vil bli benyttet ved et eventuelt angrep.

Innfører vakthold i moské

PST mener at et eventuelt terrorangrep i Norge sannsynligvis vil bli rettet mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere.

– Målet med en slik terrorhandling vil være å drepe og skade flest mulig, heter det.

Bergen moské innfører vakthold under fredagsbønnen etter den nye terrorvurderingen, ifølge Bergens Tidende.

– Under fredagsbønnen vil vi ha et par stykker som kan holde vakt utenfor moskeen. Styret vil samles for å diskutere ytterlige tiltak, sier styreleder Badreddine Maizi i moskeen.

På en vanlig fredagsbønn kommer opptil 700 muslimer til moskeen i Bergen, ifølge Maizi.

– Dersom det skjer et væpnet angrep, er det jo lite ubevæpnede vakter kan gjøre. Men de kan i det minste varsle, sier han.

Dobling av angrep

PST oppjusterte trusselvurderingen for høyreekstrem terror i september. Da viste de til at terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars ville inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året.

I 2018 ble det gjennomført sju høyreekstreme terrorangrep.

Så langt i 2019 er antallet mer enn doblet, til 16 gjennomførte angrep. Disse angrepene har vært rettet mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder.

(©NTB)