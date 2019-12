HRS forbereder medisinsk evakuering av skipet Lance

NTB Innenriks

Det opplyser Hovedredningssentralen til VG. Eksakt tidspunkt er ikke avgjort.

Kapteinen på Lance har ifølge TV 2 flere ganger henvendt seg til HRS Nord-Norge og bedt dem hente ut en hjertesyk mann som torsdag gikk tom for medisiner, men HRS mener at situasjonen ikke er kritisk nok.

– For at vi skal reise ut på et slik oppdrag, må det være snakk om fare for liv og helse. Dersom kapteinen trykker på den store røde knappen og sier at det er det, så kommer vi. Fram til det er det rederiet og kapteinen som er ansvarlige, sier Frode Iversen i HRS Nord-Norge til kanalen.

Fredag morgen letter et helikopter fra Svalbard for å gjennomføre evakueringen fra skipet som står fast i isen i Polhavet.

Om bord på skipet er blant annet polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

