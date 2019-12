Fortsatt fare for høyreekstrem terror i Norge

NTB Innenriks

I en ny oppdatering opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at trusselen fra høyreekstreme i Norge er vedvarende. PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020.

PST oppjusterte trusselvurderingen for høyreekstrem terror i september. Da viste de til at terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året.

I 2018 ble det gjennomført sju høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019 er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep.

(©NTB)