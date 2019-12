Enighet i regjeringen om engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere

NTB Innenriks

I Granavollen-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.»

Det er denne engangsløsningen Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF ble enige om onsdag kveld.

Det er spesielt Frp og KrF som har stått mot hverandre i saken. Et sentralt punkt i uenigheten har vært hva det vil si å være «eldre».

I slutten av november ble det satt et politisk flomlys på saken da det ble kjent at politiet har siktet tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt en ureturnerbar kvinne fra Eritrea som ansatt i 14 år.

Saken skal for retten torsdag som en såkalt tilståelsessak, der politiet vil be om ubetinget fengsel i 45 dager for den 84 år gamle eks-biskopen.

Det anslås at det er rundt 3.000 ureturnerbare personer, såkalt papirløse, i Norge. Disse har fått avslag på søknad om opphold, men kan av ulike grunner ikke returneres til hjemlandet.

I 2011 ble denne gruppa fratatt muligheten til å skaffe seg lovlig arbeid av den rødgrønne regjeringen, noe KrF protesterte kraftig mot den gangen.

