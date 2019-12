Styret i Helse nord går inn for to sykehus på Helgeland

NTB Innenriks

Det er klart etter et styremøte i Helse nord onsdag.

– Vi har greid å få til et enstemmig vedtak. Hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen, sør for Korgfjellet. Samtidig ser vi at Rana også får et mindre akuttsykehus, sier styreleder Renate Larsen til NRK.

Rana No skriver at forslaget som nå er vedtatt, innebærer at Helgelandssykehuset skal drives som ett sykehus, med to lokasjoner. Hovedsykehuset med administrasjonen skal ligge i Sandnessjøen. Mo i Rana skal ha sykehus med akutt- og fødetilbud, kirurgi, radiologi, laboratorietjenester og ortopedi.

Helse nord-direktør Lars Vorland gikk selv inn for to sykehus, men i hans forslag lå ikke Sandnessjøen inne som hovedsykehus. I stedet la han opp til at ledelsen ved sykehuset selv skulle kunne bestemme dette.

I stedet ble forslaget fra styremedlem Svenn Are Jensen om at Sandnessjøen skulle få hovedsykehuset enstemmig vedtatt.

Under styremøtet argumenterte Helse nord-direktøren for at en stadig eldre befolkning gjør det riktig å ha sykehus på to steder.

– Eldre vil bo nær et sykehus. Med ett sykehus på to steder får omslag 40.000 innbyggere i sør og tett under 40.000 innbyggere i nord, kortest mulig vei til sykehus. Det betyr mye for dem, sa Vorland.

