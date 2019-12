Ambulansefly-krisen: Høie setter inn ekstrafly og forlenger helikopterberedskap

NTB Innenriks

Helseministeren opplyste under en orientering onsdag formiddag at regjeringen har bestemt at Forsvarets helikopter som er stasjonert i Kirkenes, vil bli stående til 15. januar. Opprinnelig var det bestemt at helikopteret skulle stå til 1. januar.

Videre skal Babcock gjennom julen stille med et ekstra dagfly i Alta i Finnmark. Dette er et fly som i dag ikke er operativt på kortbane, men som vil bli det på sikt. Flyet skal inngå i beredskapen fram til påske.

Helse nord skal vurdere flere tiltak

Høie sa videre at han vil gi Helse nord i oppgave å sette et ekstra jetfly i beredskap i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene.

– Det vil være viktig for å kunne ta en del lengre oppdrag, ikke minst til Svalbard, som tar ut ganske mye kapasitet på de ordinære flyene, som bruker lang tid på disse oppdragene. Dermed vil det bli bedre beredskap, sier Høie.

Parallelt med dette jobbes det med å få på plass et helikopter i Kirkenes gjennom vinteren. Helse nord skal vurdere om det er et permanent behov for dette, sa Høie under orienteringen.

Krever tilbakebetaling fra Babcock

Helseministeren fortalte at alle tiltakene som settes inn for å dekke opp Babcocks manglende beredskap, vil bli krevd tilbakebetalt av selskapet.

– Første krav knyttet til manglende tidligere leveranser ble levert i forrige uke, sa Høie.

Han understreket videre at ekstraberedskapen ikke er noe Babcock skal betale for, men at det er en regning de fire helseregionene må ta i fellesskap.

Under orienteringen la ikke helseministeren skjul på at han er misfornøyd med selskapets leveranser siden overtakelsen 1. juli.

– Jeg er ikke fornøyd med verken den forrige operatøren sine leveranser det siste året de hadde ansvaret, eller Babcocks leveranser siden juli, sa Høie, som understreket at hans ansvar i en slik situasjon er å sikre at det blir satt inn ekstratiltak for å sikre at de tekniske problemene ikke går ut over sikkerheten.

– Vi ser at tiltakene har virket, men det er slitsomt, og det skaper usikkerhet og uforutsigbarhet, sa Høie.

Høie-storm

Helseministeren har fått kritikk fra flere hold etter krisen i ambulanseflytjenesten.

Rødt, SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle lagt fram forslag i Stortinget om at staten bør overta tjenesten begrunnet med at Babcock «ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten». Forslagene har blitt nedstemt.

Senterpartiet har også kritisert statsråden for anbudsprosessen og har spurt om Høies departement har gjort en god nok risikovurdering. Statsråden sa under orienteringen at han skal svare på spørsmålene han har fått i den muntlige spørretimen i Stortinget.

SV-leder Audun Lysbakken, som mener det er anbudsprosessen som har ført til ambulanseflyproblemene, mener at Høies orientering onsdag var en eneste stor bortforklaring.

– Det har gått prestisje i dette for regjeringen, og de nekter å vurdere en rask statlig overtakelse av ambulanseflytjenesten. Jeg frykter at det er et mål i seg selv for Høie å berge et skakkjørt anbudssystem.

Beredskapstrøbbel

Siden fredag 6. desember har den medisinske beredskapen i nord vært svekket på grunn av at fire av ambulanseflyoperatøren Babcocks elleve fly har vært ute av drift som følge av en teknisk feil.

Det ble også besluttet at de øvrige flyene, hvor feilen ikke har forekommet, skulle underlegges værrestriksjoner av hensyn til sikkerheten for mannskap og pasienter. To av disse er trolig tilbake i normal drift i løpet av uken, opplyste Luftambulansetjenesten tirsdag.

Siden Babcock overtok beredskapen 1. juli og fram til 1. desember har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) registrert 286 hendelser som har forsinket pasienttransporten.

(©NTB)