Politiet etterlyser vitner i forbindelse med Sola-drapet

44 år gamle Sigbjørn Sveli ble funnet drept på Regestranden ved Stavanger lufthavn i Sola på ettermiddagen forrige mandag.

Det er spesielt personer som oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon, i tilknytning til ankomst av sørgående lokaltog natt til mandag 9. desember, som politiet ønsker å komme i kontakt med.

– Det aktuelle toget ankom Vigrestad stasjon klokken 0.41. Etter rutetabellen hadde toget oppsatt ankomst klokken 0.43, og siste stasjon før ankomst Vigrestad var Varhaug stasjon, sier påtaleansvarlig Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som var i området, slik at de kan innhente vitneopplysninger.

– Politiet ber av den grunn om at personer som gikk på eller av toget, eller oppholdt seg i nærheten av Vigrestad stasjon i tidsrommet fra klokken 0.30 til 1.15, melder seg til politiet, sier Berge.

Etterforskningen viser at forhold av betydning for hendelsesforløpet i saken har skjedd på eller i nærheten av parkeringsplassen ved Vigrestad stasjon, men politiet presiserer at det ikke er holdepunkter for at drapet har skjedd i dette området.

Mandag opplyste politiet at de hadde fått inn rundt 200 tips i saken.

Tre personer er siktet for drap eller medvirkning til drap på 44-åringen. Alle tre er varetektsfengslet.

