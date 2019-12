Ny nemnd skal se på klager etter trygdeskandalen

NTB Innenriks

– Denne høsten har norsk politikk, embetsverk og rettsvesen stått overfor en sak vi tidligere ikke har sett maken til. Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Men denne saken fortjener faktisk «det ordet», sier Solberg.

Hun oppsummerte den politiske høsten på en pressekonferanse i statsministerboligen tirsdag.

– Regjeringen vil i nær fremtid opprette en egen nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som springer ut av EØS-saken, fremholder statsministeren.

Kjernen i trygdeskandalen er at reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land har vært praktisert feil over mange år.

– Regjeringen skal sørge for at vi kommer til bunns i denne EØS-saken. Hver stein skal snus. Alle fakta skal på bordet, sier Solberg.

– Norge er et samfunn med høy tillit mellom folk og myndigheter. Nav-saken har svekket den tilliten. I denne saken er det flere deler av det offentlige Norge som har sviktet, både i forvaltningen og i rettsvesenet. Vi ser også at feilen i Nav har fått følger i andre sektorer, som for eksempel i Skatteetaten, sier statsministeren.

