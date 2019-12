Høyesterett avviser anke fra kosttilskuddsselskap i sak mot TV 2

NTB Innenriks

Firmaet har dermed ikke vunnet fram med krav om erstatning fra TV 2, melder Dagens Næringsliv.

PM International saksøkte i fjor TV 2 for ærekrenkelser etter programmet Helsekontrollen. Selskapet reagerte på at de ble omtalt som et pyramideselskap, og at et av produktene ble beskrevet som sukkerpulver.

Selskapet ville ha erstatning på 70 millioner kroner, men vant ikke fram da saken ble behandlet i Oslo tingrett. Senere har Borgarting lagmannsrett avvist å behandle anken i saken, og nå har også ankeutvalget i Høyesterett gjort det.

