Sentralbanken (SBP) bekrefter granskningen til Dagens Næringsliv (DN).

– SBP har også iverksatt en begrenset inspeksjon for å få en uavhengig evaluering av svindelen, og hvilke skritt ledelsen tar for å sikre at slike hendelser ikke gjentar seg i fremtiden, skriver Abid Qamar, talsperson i State Bank of Pakistan, i en epost.

Det er to uker siden Telenor Microfinance Bank meldte fra at de tror de er blitt svindlet for om lag 30 millioner kroner.

