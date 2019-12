Mann knivstukket i Oslo sentrum

NTB Innenriks

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 23.26 søndag kveld. En mann var blitt stukket med kniv, og skadeomfanget var uklart.

– Mannen er i ferd med å bli tatt med av ambulanse. Vi søker etter gjerningsmannen med flere patruljer, melder Oslo politidistrikt.

Hendelsen skjedde like på utsiden av et utested midt i Brugata, som er en gågate midt i Oslo sentrum. Politiets operasjonsleder Tor Gulbrandsen opplyser til NTB at den fornærmede mannen er skadd i armen og kjørt til sykehus.

– Vi søker etter en høy, tynn afrikansk mann med hvit genser med tverrgående røde striper. Han kan ha beveget seg et stykke, men vi leter etter ham i indre by, sier Gulbrandsen.

Området der knivstikkingen skjedde skal gjennomsøkes med hund på jakt etter spor og etter kniven som ble brukt.

