Stort steinras sperrer E18 i Larvik

NTB Innenriks

Steinene sperrer begge feltene i sørgående retning, i tillegg til at noen mindre steiner traff ett felt i nordgående retning. Grunnet usikkerhet rundt fjellmassene på stedet, er hele veien besluttet stengt på ubestemt tid.

– Det gjenstår at området undersøkes av geolog før veien kan åpnes. Når det skjer, er usikkert, det er opp til Statens vegvesen og entreprenør, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

– I tillegg må veien ryddes. Og det skjer garantert ikke i natt, tilføyer han.

Ingen tatt

Nødetatene ble varslet klokken 22.45. Det er ingenting som tyder på at mennesker eller biler ble tatt i raset, men politiet vil natt til lørdag ikke fastslå noe.

– Vi har ikke gjennomsøkt rasstedet og kan derfor ikke si noe sikkert, men det er ingen opplysninger fra vitner om at biler ble tatt, sier Kråkenes.

Han mener man har vært heldig om det stemmer at ingen ble tatt.

– Dette er en sterkt trafikkert vei uansett hvilken tid på døgnet. Det er flaks at det gikk bra, sier han.

To-tre meter

NTBs fotograf på stedet forteller at det er snakk om store mengder stein, og at raset som dekker sørgående retning, er mellom to og tre meter høyt på det laveste.

Det vil bli skiltet omkjøring i begge retninger.

(©NTB)