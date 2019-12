NTB Innenriks

– Jeg har forståelse for utvalgets prinsipielle begrunnelse, men det er ikke aktuelt å åpne for noen omkamp om lærernormen nå, sier Sanner til NTB.

Han mener det er viktig at skolesektoren får ro etter at normen, som krever at det er minst én lærer per 15 elever på 1–4. trinn og én lærer per 20 elever på 5.–7 trinn og ungdomstrinnet, ble innført høsten 2018.

Sanner sier at han vil avvente en evaluering av normen i 2022 før lærernormen eventuelt vil bli vurdert på nytt.

(©NTB)