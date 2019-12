Regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at lærernormen ikke videreføres

NTB Innenriks

Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag.

Utvalget foreslår at lærernormen fjernes. De mener at normen binder opp betydelige midler i en ordning som er lite fleksibel for kommunene, at innretningen tar lite hensyn til at elever har ulike behov, og at den medfører risiko for at det settes inn færre lærere enn dersom kommunen selv hadde vurdert hva som er forsvarlig i hver enkelt tilfelle.

Lærernormen som ble vedtatt av Solberg-regjeringen i november 2017, krever at det er minst én lærer per 15 elever på 1–4. trinn og én lærer per 20 elever på 5.–7 trinn og på ungdomstrinnene.

I sitt forslag til ny opplæringslov foreslår utvalget å erstatte reglene om elevråd med en generell bestemmelse om skoledemokrati. De stiller videre spørsmål ved om lovfesting av demokratiske ordninger som elevråd kan fungere som en «hvilepute», og at skoler ved å opprette elevråd tenker at kravene til et velfungerende skoledemokrati er oppfylt.

Utvalget foreslår en mer generelle og overordnede regler med egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning, foreldresamarbeid og skoledemokrati.

Det regjeringsoppnevnte opplæringslovutvalget, som er ledet av Jon Christian Fløysvik Nordrum, har jobbet med utredningen siden høsten 2017.

