Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag

– Planen gjennom helgen er å justere på flyene som ikke er justert, slik at vi kan kvitte oss med værrestriksjonene som er innført ekstraordinært. Dermed er planen at alle flyene skal være reparert senest mandag og at de ekstraordinære værbegrensningene skal være fjernet, sa direktør for Luftambulansetjenesten Øyvind Juell under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

I en normalsituasjon har Norge ni ambulansefly i beredskap. På grunn av situasjonen hvor Babcock-fly har vært ute av drift den siste tiden, er det nå totalt 14 fly i beredskap. Ni av disse er kortbanefly, og fire er uten de ekstraordinære værbegrensningene som er innført fra Babcock sin side i forbindelse med problemene med flyene.

– Det er viktig at vi ser at beredskapen stabiliserer seg, så vi sender ikke tilbake ekstraordinære ressurser enda. De kommer til å fortsette til over helgen og utover uken, sier Juell.

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord sier at de ikke har fått meldinger om noen ekstraordinære uheldige pasienthendelser av alvorlig karakter.

– Det er gledelig at vi ser en lysning og at vi har en tilfredsstillende beredskapssituasjon inn mot helgen og en trygghet for at vi kan levere de tjenestene vi skal, sier Tollåli.

