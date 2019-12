Frp vil endre pelsdyrforskrift

NTB Innenriks

Nå kan landbruksministeren bli tvunget til å forbedre erstatningene, skriver Nationen.

27. november la landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) fram den endelige pelsdyrkompensasjonen, med et forbedret opplegg fra forslaget som ble sendt på høring tidligere i år.

Forskriften fikk krass kritikk, men tilsynelatende var saken avgjort, fordi det tross alt er regjeringen som bestemmer forskrifter - og fordi landet har en flertallsregjering.

Nå viser det seg at siste ord neppe er sagt. Frp-politiker Roy Steffense har engasjert seg sterkt på vegne av pelsdyrbøndene, og går nå høyt ut og lover omkamp.

– Ut fra samtaler jeg har hatt med bønder, er det noen punkter jeg mener er helt åpenbare som vi bør jobbe for å få til, sier Steffensen til Nationen.

Han mener håpet nå bør være at regjeringspartienes folk i næringskomiteen samles om noen flertallsmerknader i behandlingen av Sp-forslaget, hvor de ber regjeringen bedre opplegget.

– Det er jo flertall på Stortinget for et mer anstendig oppgjør til pelsdyrbøndene. En ting er jo om vi klarer å samle utbrytere nok, men noe annet er jo at hele partigruppene må ta runder og se om de ikke kan være med på en ny forskrift.

