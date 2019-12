20-åring fengslet for medvirkning til Sola-drapet

NTB Innenriks

Han er den tredje som blir fengslet. Mannen er siktet for medvirkning til drap og er fengslet i to uker i full isolasjon, skriver avisen.

Torsdag ble to andre menn i 20-årene fengslet i fire uker, siktet for drap og medvirkning til drap. De skal sitte de to første ukene i full isolasjon.

De tre er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Sigbjørn Sveli (44) fra Bryne, som ble funnet død på Regestranden ved Stavanger lufthavn i Sola mandag ettermiddag.

Sveli ble sist sett på et kjøpesenter på Bryne søndag ettermiddag.

De tre som nå er varetektsfengslet, ble pågrepet natt til onsdag.

NRK skriver at politiet har en teori om at de tre forsøkte å stjele Svelis bil da han ble drept. Bilen ble funnet i vannet like ved der han ble funnet.

Ifølge flere medier hadde Sveli store skader på kroppen.

(©NTB)