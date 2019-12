Tre Babcock-fly tilbake i tjeneste

NTB Innenriks

Fire av Babcocks ambulansefly har vært ute av drift siden fredag. Det siste av de fire flyene vil bli faset inn i løpet av helgen, melder iTromsø.

Torsdag bekreftet Norsk flyteknikerorganisasjon overfor TV 2 at flyteknikere kunne ha funnet feilen, og at forklaringen kunne ligge i håndteringen av den nye flytypen som ble tatt i bruk i forbindelse med operatørskiftet. De nye Beechcraft-flyene har kraftigere motorer og et noe annet propelloppsett.

– Flyteknikerne tror dette kan ha påvirket flyene under innflyging slik at de har krenget og gitt en opplevelse av motorsvikt, sier Andreas Sundt, som leder Norsk flyteknikerorganisasjon.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.