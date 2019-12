To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden

NTB Innenriks

– Vi har nå dannet oss et bilde av hva som har skjedd. Det gjenstår nå å snakke med fornærmede, men vi vet ennå ikke når vi kan gjennomføre et avhør, sier fungerende avdelingsleder Marit Storeng i Spesialenheten for politisaker i Øst-Norge til NTB.

En bekymringsmelding førte til at bevæpnet politi rykket ut til kvinnens bolig like ved Halden sentrum rett før klokken 14 onsdag. Politiet oppfattet situasjonen som truende, og kvinnen ble skutt i låret.

Kvinnen, som er i 30-årene, ble sendt i ambulanse til Sykehuset Østfold Kalnes, hvor hun fremdeles er innlagt med ukjent skadeomfang.

Storeng sier at det gjenstår en god del etterforskning og at hovedprioriteten nå er å få avhørt kvinnen.

– Vi fikk i går bistand av Kripos med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Vi avventer nå Kripos’ rapporter om undersøkelsene, som kan ta noe tid, sier hun.

(©NTB)