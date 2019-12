Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor

NTB Innenriks

– Jeg tar internrevisors rapport på alvor. Rapporten bekrefter at det har vært store utfordringer i Nav på dette området, og at det har fått alvorlige konsekvenser, sier Hauglie i en epost hun har sendt til NTB.

Mangelfull kompetanse og dårlig kapasitet og kommunikasjon førte til Nav-skandalen, ifølge rapporten internrevisjonen i Nav la fram torsdag.

– Jeg merker meg at Nav-direktøren allerede har varslet organisatoriske endringer i kjølvannet av rapporten. Mitt mål er å komme til bunns i hva som har skjedd, og å hindre at noe lignende skjer igjen, sier Hauglie.

Statsråden varsler nå at hun vil be om en skriftlig orientering fra Nav-direktør Sigrun Vågeng om hvordan hun skal følge opp rapporten. I tillegg skal departementet organiseres slik at styringen av Nav blir bedre, ifølge Hauglie.

– Jeg vil også se om det er behov for ytterligere grep i tiden som kommer, blant annet å bedre EØS-kompetansen i departementet, sier hun.

