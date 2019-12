Fortsatt nedgang i antall straffereaksjoner

NTB Innenriks

I 2018 ble det registrert 270.300 straffereaksjoner, en nedgang på 2,5 prosent fra året før, ifølge Statistisk sentralbyrå.

244.000 personer fikk minst én straffereaksjon i 2018, mens én av ti straffede fikk to eller flere reaksjoner i løpet av året.

Nedgangen i antall straffereaksjoner fortsetter i 2018, noe som har vært trenden de siste ti årene, men er mindre markant.

Særlig alvorlige lovbrudd

Unntakene fra den generelle nedgangen gjelder, som i 2017, først og fremst særlig alvorlige lovbrudd som voldtekt, grove typer vold og grove bedragerier.

Det siste året har dommer for seksuallovbrudd økt med 12 prosent. Flere dommer for seksualiserte bilder av barn står for mye av denne økningen.

Flest bøter

Rundt 95 prosent av alle straffereaksjoner er ulike typer bøter.

Til sammen ble det i 2018 ilagt bøter på 1,2 milliarder kroner. Dette gjelder både strafferettslige bøter og bøter ilagt av en domstol. Det er 6,2 prosent mindre enn året før og omtrent på nivå med gjennomsnittet av de ti foregående årene.

Gjennomsnittet for bøter ved forenklet forelegg var 3.400 kroner, mens gjennomsnittet for bøter ved dom var på 19.900 kroner.

Nedgang i straffereaksjoner mot unge

Unge får flere straffereaksjoner for vold og mishandling enn de som er eldre, og menn langt flere enn kvinner, ifølge SSB.

Til tross for noe økning de siste to årene, har perioden fra starten av 2000-tallet vært preget av en markant nedgang i straffereaksjoner gitt til ungdom, særlig når det gjelder dommer.

I 2018 ble det gitt totalt 4.000 straffereaksjoner til 15-17-åringer, 8 prosent flere enn året før. Om lag 400 av disse var ilagt av domstol. Fram til 2008 ble det gitt rundt 1.200 dommer i året.

