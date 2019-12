Forskere: Menn og kvinner stort sett enige om grensene for seksuell trakassering

NTB Innenriks

En gruppe forskere ved universitetet har undersøkt hva som blir oppfattet som seksuell trakassering på folks arbeidsplass, skriver Gemini.no.

Forskerne konkluderer med at det fremdeles er lov å gi en kollega en vanlig klem, selv om det avhenger av sammenhengen. En gratulasjonsklem er ok, men en hånd litt for langt ned på ryggen er over streken, påpeker forskerne.

– Debatten har ofte vært preget av enten eller. Flere har spurt «er det ikke lov å gjøre sånn lenger», sier postdoktor Trond Viggo Grøntvedt.

De trekker også fram grove vitser som et annet eksempel, det å fortelle en grov vits rundt lunsjbordet vil ikke nødvendigvis oppfattes som trakasserende. Men dersom vitsen dreier seg om én spesifikk kollega og gjentar seg flere ganger, stiller saken seg straks annerledes.

Forskerne mener også det er en misoppfatning blant folk om at det kun er kvinner som utsettes for trakassering.

– Tidligere forskning i Norge viser at menn og kvinner opplever trakassering like ofte, både som elever i videregående og i arbeidslivet, sier førsteamanuensis Mons Bendixen ved Institutt for psykologi ved NTNU.

