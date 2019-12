Snøkrabbe-kvoten økes

NTB Innenriks

Det skriver fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Det er veldig gledelig at det var et godt fiske i 2019, og at vi nå har fått en vurdering av bestanden fra Havforskningsinstituttet som gir rom for å øke totalkvoten i 2020, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Av de 4.500 tonnene med krabbe, skal 20 tonn settes av til forskningsformål.

Havforskningsinstituttet har de to siste årene gjennomført egne tokt på snøkrabbe. Det har styrket kunnskapsgrunnlaget og vil fortsatt være høyt prioritert, ifølge Nesvik.

