Senterpartiet faller markert på ny måling

NTB Innenriks

Resultatet er likevel på linje med målinger fra våren og sommeren 2019, og langt over resultatet ved stortingsvalget i 2017 da partiet fikk 10,3 prosent av stemmene.

– Tilbakegangen fremstår som ganske dramatisk på vår måling, da Senterpartiet hadde en rekordmåling hos oss i november, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Tilbakegangen kan skyldes at Sps kjernesaker ikke har vært på agendaen i det siste, ifølge Stubban.

I tillegg til Senterpartiet går Venstre tilbake 1,5 prosentpoeng på målingen. Alle de andre partiene går fram, bortsett fra Høyre som står på stedet hvil med 20,8 prosent.

Både KrF og Venstre er under sperregrensen, mens både Rødt og MDG er langt over 4 prosent. Mandatberegningen gir dagens regjeringspartier kun 58 av 169 representanter på Stortinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet får 75, men med SVs 14 får de tre partiene et komfortabelt flertall på 89 representanter.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik (endring fra november i parentes): Ap 24,2 (+1,6), Frp 11,1 (+1,9), Høyre 20,8 (-), KrF 3,5 (+0,4), Rødt 5,6 (+1,7), Sp 15,6 (-4,4), SV 8,3 (+0,6), Venstre 2,4 (-1,5) og MDG 6,9 (+0,6).

1.000 personer er intervjuet i perioden 26. november til 2. desember. Feilmarginen ligger mellom 1 og 3,2 prosentpoeng.

(©NTB)