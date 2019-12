Pågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true

NTB Innenriks

Mannen ble pågrepet like ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim klokken 11.47. Mannen hadde ikke skytevåpen på seg, men hadde en kniv, ammunisjon og våpenmagasiner.

18-åringen og flere vitner ble avhørt på politihuset i Trondheim onsdag ettermiddag og kveld.

– Siktede har opplyst at han ikke hadde til hensikt å opptre skremmende eller truende overfor elever ved skolen eller øvrige tredjepersoner, sier politiadvokat Martin Moen i Trøndelag i en pressemelding.

Ifølge politiet hadde 18-åringen med gjenstandene fordi han skulle vise dem fram til bekjente.

– På bakgrunn av 18-åringens forklaring og det som ellers har fremkommet så langt, er det lite som tyder på at elever på skolen har vært i reell fare, sier politiadvokaten, som legger til at 18-åringen vil bli fremstilt for lege.

– Mannen er i slutten av tenårene og har trolig tidligere vært elev ved skolen, sa krimvaktleder Arve Vagnild til NTB tidligere onsdag.

Han bekreftet at mannen var ikledd «noe som ligner på militære effekter».

Det var rektor ved skolen som varslet politiet. Rektoren hadde via sosiale medier fanget opp at en bevæpnet person skulle befinne seg i eller ved skolen.

(©NTB)