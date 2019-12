Ni personer evakuert fra tre hus i Gjesdal etter jordras

NTB Innenriks

Tirsdag kveld varslet en mann Gjesdal brannstasjon umiddelbart da han kjørte i et hull i veien rett utenfor sitt eget hus i Bjørkeveien i Gjesdal. Politiet fikk meldingen 23.42 om at han med en gang skjønte at vannmengden i bakken var årsaken, da han gikk ut av bilen og så bakken bule.

– Også kjellerleiligheten i huset hans var oversvømt, og det hele gikk relativt kjapt, sier operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet i Sørvest meldte på Twitter klokka 0.52 at tre hus ble evakuert fordi det er fare for at de skal rase ut.

– Brannvesen gjorde den vurderingen etter å ha sett vannmengdene og at det er gått et ras. Det er evakuert til sammen ni personer som har ordnet med innlosjering andre steder på egen hånd. Det er ingen som er kommet til skade og alt foregikk ganske udramatisk, forsikrer Skårland.

Bilen til mannen står fast i hullet foran huset og kan foreløpig ikke fjernes. Det jobbes med å få en gravemaskin til stedet for å få stabilisert massene i boliggaten, som nå er avstengt.

– Vi har problemer med flere veier i området etter store nedbørsmengder. Det er en vei ved Figgjoelva som er stengt, store vannmengder er i ferd med å grave ut under veien. Det har regnet heftig hele tirsdag kveld. Det er også gått et mindre jordras i Vindafjord. Vi håper det roer seg med nedbøren nå. Vi har ikke fått melding om at det er fare andre steder, men det kan selvsagt skje, sier Skårland.

