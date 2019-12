NTB Innenriks

Kommisjonen hadde møte onsdag, for å vurdere om drapsdømte Viggo Kristiansen skal få saken sin rettsbehandlet på nytt. Møtet konkluderte med at de satser på å behandle saken på et møte i slutten av januar.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Dommen hadde ti års minstetid.

Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.