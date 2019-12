Flere beboere fortsatt evakuert i Gjesdal

NTB Innenriks

Natt til onsdag ble tre hus med i alt ni personer evakuert etter at det kraftige uværet på Vestlandet tirsdag kveld og natt til onsdag førte til oversvømmelse.

En bilist varslet politiet etter at han kjørte i et hull i veien rett utenfor sitt eget hus i Bjørkeveien i Gjesdal. Politiet fikk melding klokka 23.42 tirsdag kveld om at han skjønte at vannmengden i bakken var årsaken, da han gikk ut av bilen og så bakken bule.

To av husene har fått kjellerne fylt med vann. Da politi og brannmannskaper kom til stedet, ble det besluttet å evakuere alle beboerne.

– Beboerne i ett av husene har kunnet flytte tilbake. De øvrige er anbefalt å foreløpig vente litt, sier politikontakt Kåre Birkeland i Gjesdal kommune til NTB onsdag ettermiddag.

Det er usikkert når de andre beboerne kan flytte tilbake. Forholdene på stedet, blant annet strømforsyningen, må avklares først.

Mannskaper fra teknisk avdeling i kommunen har vært på stedet, og en gravemaskin har startet arbeidet med å sikre veien.

– Det skal graves for å finne ut hva som har skjedd og for å se hva som befinner seg under bakken. Det er klart at det har kommet mye vann inn under asfalten, opplyser Birkeland.

Bilen som kjørte ned i hullet er fjernet fra stedet. Bjørkeveien er stengt inntil videre mens veisikringen fortsetter.

