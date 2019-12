Mann siktet for drap i Kristiansand

NTB Innenriks

– Den siktede er kjent for politiet fra før, sa politiadvokat Hellek Rue på en pressekonferanse tirsdag.

Mannen var i boligen hvor den avdøde ble funnet og ble innbrakt av politiet for å forklare seg. I løpet av tirsdag ble han siktet for drap.

– På bakgrunn av opplysninger som dukket opp, mener vi at det er grunnlag for å sikte han for drap, sier Rue.

Den døde beskrives som en voksen mann, men politiet vil foreløpig ikke gi flere opplysninger om vedkommende. Mannens pårørende er ikke varslet.

Politiet fikk ved 3.30-tiden tirsdag morgen melding om at en mann var funnet bevisstløs i en bolig i Vågsbygd. Politiet og helsepersonell rykket ut og mannen ble erklært død.

Den siktede vil bli avhørt i løpet av tirsdag ettermiddag. Krimteknikere startet tirsdag morgen undersøkelser på stedet.

