Abiy: – Krig er helvete på jord

– Jeg tar imot denne prisen på vegne av befolkningen i både Etiopia og Eritrea, særlig dem som har ofret livet i fredens tjeneste, sa 43-åringen da han holdt sitt Nobelforedrag i Oslo rådhus.

Han takket også Eritreas president Isaias Afwerki. Abiy er tildelt årets fredspris blant annet fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister greide å slutte fred med nabolandet etter flere tiår med konflikt.

Øyenvitne

Som ung soldat i den etiopiske hæren var Abiy selv øyenvitne til den lange krigen mot nabolandet i nord. Blant annet fortalte han om den gangen hele enheten hans ble utslettet i et angrep mens han selv hadde forlatt skyttergraven en kort stund.

– Krig er selve innbegrepet av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake. Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken, fortalte han.

– Da jeg ble statsminister for 18 måneder siden, følte jeg veldig sterkt at det var nødvendig å få slutt på usikkerheten. Det er skjebnens spill som gjør at jeg står foran dere her i dag og snakker om fred, sa Abiy.

– Hardt arbeid

Han understreker at selv om man har oppnådd fred, kreves det hardt arbeid for å vedlikeholde den.

– For meg kan det å skape fred sammenlignes med å plante og dyrke fram trær. Akkurat som trærne trenger vann og et godt jordsmonn for å vokse, trenger freden et fast engasjement, uendelig tålmodighet og velvilje hvis man skal greie å dyrke fram og høste fredens frukter, sa Abiy.

Han trakk også fram et gammelt afrikansk ordtak.

– «Hvis du vil ha en fredelig natt, må også naboen din få en fredelig natt». Essensen i dette ordtaket er en rettesnor for styrkingen av relasjonene i regionen. Vi bestreber oss nå på å leve i fred og harmoni med våre naboer, sa fredsprisvinneren.

