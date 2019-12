Oslo Børs klatret 0,2 prosent

NTB Innenriks

Equinor toppet omsetningslisten med en kursvekst på 0,2 prosent. Deretter fulgte Telenor som falt 0,3 prosent. DNB havnet på tredjeplass, men falt 0,2 prosent.

Dagens vinnere blant de mest omsatte på hovedindeksen ble NEL som økte 3,8 prosent, Frontline som hadde en kursvekst på 3,6 prosent og Norsk Hydro som vokste 2,3 prosent. Taperen ble Yara som falt 1,3 prosent.

Oljeprisene løftet seg før helgen etter at Saudi-Arabia kunngjorde eksportkutt. Nordsjøolje ble ved 17-tiden mandag omsatt for 64,1 dollar i spotmarkedet, som er et fall på rundt 0,3 prosent i løpet av dagen. Amerikansk lettolje omsettes for 58,9 dollar fatet.

For de toneangivende børsene i Europa ble det en svak ukestart. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,3 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris falt 0,4 prosent. Ved 17-tiden lå Londons FTSE 100-indeks på stedet hvil.

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17 opp 0,9 prosent, mens Dow Jones hadde steget 1,2 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo med en oppgang på 0,3 prosent, mens Hongkong-børsen endte på samme sluttkurs som fredag.

(©NTB)