Luftambulanselege sier opp jobben

– Jeg ser lysere på å eventuelt hente pasienter ut av en krigssone, enn å fly ambulansefly de nærmeste måneder i Nord-Norge, skriver flylegen i oppsigelsesbrevet, melder TV 2.

Legen som ønsker å være anonym, har jobbet tre år i luftambulansetjenesten og har vært på rundt 70 oppdrag.

Han sier han stortrives i jobben, men etter at Babcock overtok som operatør i juli i år, kan han ikke forsvare jobben som overlege i luftambulansetjenesten lenger.

– Etter noen måneders flyging med ny operatør synes jeg at flysikkerheten føles så nedprioritert, at jeg ikke lenger ønsker å være en del av videre tjeneste. Både for min egen del, min familie/barn, mine venner i flycrewet og pasientene vi henter, skriver flylegen i oppsigelsesbrevet.

Babcock understreker at de setter sikkerheten først, men ønsker ikke å kommentere innholdet i legens oppsigelse.

– Babcock setter alltid sikkerheten foran alt. Det er derfor vi har satt fly på bakken inntil vi har funnet årsaken til feilene, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, til TV 2.

