Fire ambulansefly fortsatt ute av beredskap

Dette gjelder basene Tromsø, Alta 2, Bodø og Gardermoen 2, viser en oversikt fra Luftambulansetjenesten for det kommende døgnet.

Lørdag ble det kjent at fem ambulansefly var satt på bakken. Flyene skal ha mistet motorkraft under landing. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

Babcock har satt inn to ekstra ambulansefly fra Sverige – et i Alta og et i Kirkenes. Det ene kan imidlertid kun lande på langbane.

I løpet av det siste døgnet har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø loggført åtte uønskede hendelser som følge av at det for tiden mangler ambulansefly, ifølge Nordlys.

I flere tilfeller er det på grunn av været ikke aktuelt å bruke helikopter, men siden det ikke er ambulansefly tilgjengelig, ender det med bilambulanse og store forsinkelser.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

