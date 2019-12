NTB Innenriks

Ulykken skyldes at bilisten skal ha fått solen i øynene, skriver Sørvest politidistrikt.

– Vi fikk melding om at bilisten kjørte ned i et gravd hull der det ble jobbet, og det ble påstått at personen fikk sol i øynene. Arbeidstilsynet er varslet og på vei. De to personene kom seg til legevakten på egen hånd, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt til NTB.

