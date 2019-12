Båtulykken i Lurøy: Søker med sonar etter savnet person

NTB Innenriks

Tre personer fra havarikommisjonen vil foreta undersøkelser av båten og intervjue involverte parter og vitner, opplyser Statens havarikommisjon.

Ulykken skjedde fredag 29. november utenfor øya Sleneset i Lurøy kommune.

Det var to personer om bord i båten. En av dem ble reddet. De to var på jobb for et oppdrettsselskap da ulykken skjedde.

Politiet starter mandag søk med sonar etter en savnet norsk mann som er antatt omkommet. Ved bruk av sonar skannes havbunnen ved hjelp av lydbølger. Slik kan man finne ting som befinner seg i vannet eller på havbunnen. Det er satt av fire dager til søket.

Gjennom helgen er det blitt gjennomført søk på land og strand. Dette søket fortsetter også mandag. Både politi og frivillige mannskaper har deltatt i søket.

Det var andre båter i området som varslet Hovedredningssentralen da ulykken skjedde.

