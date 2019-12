To personer lettere skadd etter å ha blitt reddet fra skjær ved Farsund

NTB Innenriks

Det var en 27 fots aluminiumsbåt som gikk på et skjær i området Bremerodden, helt sør på Langøy ved Farsund natt til søndag. Båten gikk etter hvert rundt og de to om bord havnet i sjøen.

De to ble etter hvert tatt om bord i en brannbåt og fraktet til land ved femtiden, etter at båten først ikke hadde lyktes med å få de to om bord.

Søndag morgen opplyser akuttmottaket ved Sørlandet sykehus at de to, en kvinne og en mann, begge er lettere skadd.

Hovedredningssentralen Sør-Norge meldte klokken 4.30 at et redningshelikopter var på vei fra Sola for å berge to nødstedte på en båt som har gått på land utenfor Farsund.

Dårlig vær og grov sjø gjorde at Redningsskøyta Kaptein Skaugen og en brannbåt først ikke kom nær nok til å redde de to i båten.

