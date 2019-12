Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst

NTB Innenriks

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon. Vi har i løpet av sommeren hatt mange tekniske utfordringer i flåten som har bydd på større utfordringer enn vi kunne forutsett. Dette er en utfordrende situasjon for tjenesten, og vi setter inn store ressurser for å finne løsninger, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Lørdag varslet luftambulanseoperatøren Babcock at de har satt fem av totalt elleve ambulansefly på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter.

Problemer før landing

– Motorene går som vanlig, men pilotene opplever en vridning i overgangen mellom motor og propell. Det er mange komponenter som jobber sammen når vinkel og turtall skal justeres før landing, og det er der vi har utfordringer. Vi jobber med å finne en løsning, sier ansvarlig for flyoperasjoner Hans Skog Andersen i Babcock.

Fire av flyene har problemet som oppstår før landing, mens det femte er tatt ut av drift av andre årsaker.

Luftambulanseoperatøren vet ikke når flyene vil være tilbake i drift. De jobber fortsatt med å identifisere feilen fullt og helt.

– Det som er aller viktigst nå, er at vi finner årsaken til problemene og klarer å verifisere den. Vi skal jobbe oss gjennom feilsøkingen, sier teknisk sjef Øystein Hobbelstad i Babcock.

De seks øvrige flyene i flåten skal ikke ha opplevd lignende problemer.

Babcock-ledelsen opplyser at det i helgen har vært totalt åtte fly i beredskap, etter at det ble hentet inn to fly fra søsterselskapet i Sverige.

– Alarmerende

Med seks operative norske fly betyr det at tjenesten nesten er halvert. SV mener utviklingen er «alarmerende» og har sendt brev til helseminister Bent Høie (H) der de ber om en redegjørelse for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget mandag.

– Når halvparten av flyene står på bakken på grunn av teknisk svikt og er erstattet med varianter av helikoptre som verken egner seg for oppdraget eller været i nord, da er det en kraftig svekkelse av helseberedskapen, sier nestleder og parlamentarisk leder Torgeir Knag Fylkesnes i SV til NTB.

– Dette gjør at det er fare for liv og helse, og det er dypt alvorlig for helseberedskapen til deler av befolkningen. Vi frykter det verste, sier han videre.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

