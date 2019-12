Svært glatte veier på Østlandet

NTB Innenriks

På Romerike hadde politiet i 10-tiden fredag mottatt varsler om 23 trafikkuhell.

– Det beskrives som stedvis ekstremt glatt. Flere bilister har meldt at veien er våt, og at den i neste sekund har fryst til is. Oppfordrer alle om å ta det med ro og kjøre etter forholdene, tvitrer Øst politidistrikt.

Også Sørøst politidistrikt advarer.

Både i Drammen og i Hurum har biler kjørt utfor veien. Begge steder meldes det at det er svært glatt.

– Politiet har på morgenen i dag mottatt foreløpig et titalls meldinger om trafikkuhell. Det er lokalt SVÆRT glatt, på grunn av underkjølt veibane. Kjør veldig forsiktig, tvitrer de.

Også i Bærum er det veldig glatt flere steder. Oslo politidistrikt melder om biler som har sklidd av veien.

Det har skjedd både på Haslum og i på E16 i Bærum mellom Rykking og Skui.

(©NTB)