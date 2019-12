Politiet: Mannen trolig ikke et tilfeldig offer

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om skytingen klokken 20.16 torsdag kveld. Skytingen skjedde ved en Bunnpris-butikk i Ila i Trondheim. Det var den skadde mannen i 30-årene som selv varslet politiet.

– Det har vært en konfrontasjon mellom to menn like før skytingen, sier politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt til NTB like etter midnatt natt til fredag.

Det var flere vitner til hendelsen, og det skal ha blitt avfyrt flere skudd.

– Vitnene har fortalt at gjerningspersonen forlot stedet i en bil. Vi har få detaljer om bilen og disse er ikke entydige, sier Vang. Han oppfordrer folk som har opplysningene om bilen eller personer om å melde fra så fort som mulig.

Mannen som ble skutt, er norsk statsborger. Politiet ønsker ikke å kommentere om mannen er kjent fra tidligere, eller om han hører til et spesielt miljø. Politiet vil heller ikke si noe om motivet eller foranledningen til skytingen.

Han ble fraktet til St. Olavs hospital for behandling.

– Han var ved bevissthet da han ankom sykehuset, sier Vang, som opplyser at politiet har snakket med mannen, men ikke vil gå nærmere inn på hva han har forklart.

Politiet opplyser at mannen er tatt under behandling og at han har vært bevisst, men ikke oppegående.

Ingen er foreløpig pågrepet for skytingen. Kriminalteknikere er på stedet og gjør åstedsundersøkelser. Hundeekvipasjer gjør søk i området og politiet har sperret av området rundt åstedet.

Politiet vil orientere om saken på politihuset i Trondheim i fredag klokken 10.00.

