Oppgang på Oslo Børs

I 17.30-tiden fredag kostet et fat nordsjøolje 64,12 dollar, noe som er en økning på 1,36 prosent i løpet av dagen. Økningen kommer etter at oljekartellet OPEC fredag varslet at de ville kutte oljeproduksjonen med 500.000 fat om dagen.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg også fredag. Økningen var på 0,98 prosent, og indeksen endte på 906,47 poeng.

Equinor-aksjen var igjen dagens mest omsatte aksje. Aksjen endte 1,25 prosent opp. Nest mest omsatt var DNB, som endte opp 1,07 prosent, og tredje mest omsatt var Telenor-aksjen. Den steg 1,35 prosent.

Flyselskapet SAS fortsatte torsdagens nedgang og falt med ytterligere 3,66 prosent fredag. Torsdag falt selskapet med 15,4 prosent, noe som er det største fallet for selskapet på ti år.

Londons FTSE 100-indeks økte fredag med 1,37 prosent, Frankfurts DAX 30 endte opp 0,81 prosent, mens Paris' CAC 40 steg med 1,08 prosent.

